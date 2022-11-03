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Yıktığı duvarın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Yıktığı duvarın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Yıktığı duvarın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Van’ın Başkale ilçesinde eski evini yıktığı sırada devrilen duvarın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Kendine yeni ev yapan Nihat Parlak (56), eski evini yıktığı sırada devrilen duvarın altında kaldı. Akrabaları ve mahalleliler tarafından enkaz altından çıkarılan Parlak, ambulansla Başkale Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Harun Aksu
 

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