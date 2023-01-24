Yıl sonu iki kat büyüme hedefleyen Doğanlar Mobilya, yeni koleksiyonlarını sergiliyor

Avrupa'nın önde gelen ve yüksek katılım oranına sahip fuarlarından biri olan IFF İstanbul Mobilya Fuarı bugün kapılarını açtı. Fuara 4 markası ile katılan Doğanlar Mobilya Grubu, 15'e yakın yeni koleksiyonunu ile katılımcılarını bekliyor. Fuarda açıklamalarda bulunan grubun CEO'su İsmail Doğan, “Pandemi döneminde Türkiye mobilya sektörü çok daha öne çıktı. Biz de şirketimiz olarak pazar payımızı arttırdık. Mobilya sektörü artık Türkiye'ye dönmüş durumda'' dedi.

“2023 yılında yüzde 95 büyüme hedefliyoruz”

2022 yılını yüzde 95 büyüme ile kapattıklarını ifade eden Doğan, “Bunun yanında mağaza sayılarımız 550'den 650'lere geldi. Özellikle Lova markamız ile büyük yol kat ettik. Lova 2,5 kat büyüdü. Ruum Store isminde bir markamız var, küçük ürünleri online olarak satıyoruz. Burada yaklaşık 4 kat büyüme oldu. Kelebek Mutfak da 2 kat büyüme gerçekleşti. Bununla beraber ihracatta büyüme hedeflerimiz var. İhracatta döviz bazında yüzde 55 gibi bir büyüme yakaladık. 2023 yılında ise yüzde 95 seviyesi ile agresif bir büyüme hedefliyoruz” ifadelerini kullandı'

''Mobilya sektörü hızlı bir şekilde büyüme trendinde''

Pandemiden dolayı son 3 yıldır fuarlara katılamadıklarını belirten Doğan, ''Aradan sonra tekrar fuardayız. İlk gün olmasına rağmen, markalarımıza ilginin yoğun olduğunu görüyoruz. Pandemi döneminde Türkiye mobilya sektörü çok daha öne çıktı. Biz de şirket olarak pazar payımızı arttırdık. ABD ve İngiltere gibi ülkelerde şirket kurduk. Afrika'da ise fabrika kurduk. Sektör hızlı bir şekilde büyüme trendinde. Artık Avrupa'da Türkler çok güçlü. Mobilya sektörü artık Türkiye'ye dönmüş durumda. Fuara 4 markamız Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Ruum Store ile katılıyoruz. Beklentimiz ise yeni bayi müracaatların olması, mevcut müşterilerimizin gelmesini ve yurt dışından yeni müşterilerin gelmesini istiyoruz. Fuara yaklaşık 15'in üzerinde koleksiyon ile katılıyoruz. Biz sadece mobilya değil, Doğtaş Home, Kelebek Dekor olarak girdik. Daha doğrusu aksesuar alanına da girdik” şeklinde konuştu.

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