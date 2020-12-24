Yılbaşı alışverişi için tüyolar

Yılbaşına geri sayım devam ederken, yeni yıl heyecanının en çok hissedildiği günleri yaşıyoruz. Sevdiklerini mutlu etmek isteyenler yılbaşı hediyesi alışverişi için mağazalarda ve internet mağazalarında en iyi seçimleri yapmaya çalışıyor. Boyner Büyük Mağazacılık Giyim Dışı Kategori Direktörü Dilek Çağlayan Değirmenci yılbaşı hediye alışverişi için tüyoları paylaştı.

Boyner Büyük Mağazacılık Giyim Dışı Kategori Direktörü Dilek Çağlayan Değirmenci, şu önerilerde bulundu:

“Stil sahibi kadınlar için güncel moda trendlerini takip eden özel parçalar seçin. Payetli bir bluz, kısa ya da uzun saten bir etek, sloganlı bir tişört ya da sweatshirt iyi bir seçim olabilir.

Vazgeçilmez hediye seçenekleri: Kozmetik ürünleri ve parfümler. Yılbaşının ışıltılı atmosferine en iyi eşlik edecek hediye seçeneklerinden biri kozmetik ürünleri olabilir. Güzellik ve kişisel bakım ürünlerinden saç bakım ürünlerine, makyaj setlerinden parfümlere kadar kişisel mutluluğu artıran kozmetik ürünlerine göz atmayı unutmayın. Üstelik, parfüm ve kozmetik ürünleri bu dönemde set olarak avantajlı fiyatlara sunuluyor.

Tarz sahibi erkekler için rahat parçalar tercih edebilirsiniz. Ceket, gömlek, kravat- kol düğmesi setleri, cüzdan-kemer setleri veya ayakkabı gibi seçenekler klasik hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Tarz sahibi ama rahatlığından vazgeçemeyen erkekler içinse eşofman takımları, sweatshirtler ve spor ayakkabı gibi seçeneklere göz atabilirsiniz. Atkı ve bere de iyi bir alternatif olabilir.

Çocuklar için renkli ve eğlenceli hediyeler. Çocukların hayranı olduğu oyuncakların veya çizgi film kahramanlarının lisanslı ürünleri harika birer hediye alternatifi olabilir. Lego başta olmak üzere sevilen oyuncaklarla da çocuklara hem eğitici hem de eğlendirici alternatifler seçebilirsiniz. Ayrıca kadife veya simli tül şık elbiseler ile payetli etekler süslü kızları mutlu edecektir. Erkek çocukları için rahatlığı ve tarzı ile ön plana çıkan eşofman üst ve altları, kapüşonlu sweatshirtler ve birbirinden tarz montları tercih edebilirsiniz.

Yeni yıl temalı ürünler. Çam ağacı, geyik, yıldız gibi sembolik yılbaşı temalarıyla tasarlanan birbirinden güzel kupaları kendiniz için alabilir veya sevdiklerinize eğlenceli birer hediye alternatifi olarak düşünebilirsiniz. Ayrıca yılbaşı alışverişinin olmazsa olmazı kar kürelerine bakmayı da unutmayın. Yılbaşı ruhunu evlere taşıyan mumlar, mumluklar ve şamdanlar da her zaman en iyi hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

Sevdiklerinizin yanına gidemeseniz bile hediyelerinizi sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz. Bu yılbaşında belki sevdiklerinizin yanına gidemeyeceksiniz ama onları göndereceğiniz bir hediye ile şaşırtıp, mutlu edebileceğinizi unutmayın. Bunun için sadece online alışveriş yapmanız da gerekmiyor Boyner mağazalarından aldığınız hediyeler Boyner tarafından direkt sevdiklerinizin adreslerine ulaştırılıyor.

Yeni yıl alışverişi döneminde farklı kategorilerde avantajlı kampanyalar müşterilerimizle buluşuyor. Her sene olduğu gibi bu sene de zengin kozmetik seçeneklerimizi muhteşem bir yeni yıl kampanyası ile taçlandırıyoruz. Kampanya kapsamında, 31 Aralık'a kadar Boyner mağazalarından ve boyner.com.tr'den yapılacak her 300 TL'lik alışverişe anında 100 TL indirim uygulanıyor. Ayrıca alışverişini Hopi uygulamasını okutarak yapanlar, bu büyük indirime ek olarak 100 TL değerinde Paracık kazanıyor. Yılbaşı ruhunu yaşatan pek çok ürünün yer aldığı Boyner Evde kategorimizde yılbaşı ürünlerinde 3 al 2 öde kampanyamız devam ediyor. Bunlarla beraber sneaker'lardan botlara, montlardan çantalara, outdoor ürünlerinden dekorasyona kadar farklı kategorilerde büyük indirimlerin yer aldığı kampanyalarla müşterilerimize yılın bu en keyifli döneminde yanlarında olmak istiyoruz. Zengin ürün seçenekleri, hayatı kolaylaştıran yenilikçi hizmetlerimiz ve kampanyalarımızla yılbaşı alışverişine keyif katıyoruz.”