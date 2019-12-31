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Yılbaşı gecesi satacaklardı, yakalandılar

Yılbaşı gecesi satacaklardı, yakalandılar
Yılbaşı gecesi satacaklardı, yakalandılar

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, yılbaşı gecesi satılmak üzere ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getiren üç şahıs yakalandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını devam ettiren Narkotik polisleri C.A., M.Ç. ve S.Y. isimli şahısların aracında arama yaptı. Narkotik köpeği Molly'nin de katıldığı aramada polisler 400 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Yakalanan uyuşturucu maddelerin il dışından uçakla getirildiği tespit edildi. Uyuşturucu hapların yaklaşan yılbaşında, eğlence ortamlarında satışa sunulmak üzere getirildiği öğrenildi. Konu ile ilgili olarak uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan üç şahıs adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şahıstan M.Ç. tutuklanırken, C.A. ve S.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Eren Ayhan
 

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