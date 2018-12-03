Yılbaşı hangi güne denk geliyor? 2019 Yılbaşı günü resmi tatil mi? (2019 resmi tatiller) 2018 yılının son günlerini yaşıyoruz. Yeni yıla yaklaşırken yılbaşı tatili de merak edilenler arasına girdi. Vatandaşlar 'Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı ne zaman? 2019 resmi tatiller ne zaman? Yılbaşı tatil mi? Yılbaşı günü resmi tatil olacak mı?'sorularının yanıtını araştırıyorlar. İşte 2019 resmi tatilleri hakkında her şey...

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2019 (YILBAŞI) salı günü başlayan yıl. 21. yüzyılın ve 3. milenyumun 19. yılı.

2019 YILBAŞI TATİL OLACAK MI?

Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman. Pek çok kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a (Yılbaşı) denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak'ı resmî tatil olarak belirlemiştir. Türkiye'de de resmi tatil ilan edilmiştir.

1 Ocak: En çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin ilk günü.

Doğu Asya Yeni Yılı

Çin Yeni Yılı, 21 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasındaki yeni aya denk gelmektedir.

Kore Yeni Yılı, çoğunlukla kış gündönümünden sonraki ikinci yeni aya denk gelmektedir.

Vietnam Yeni Yılı, çoğunlukla Çin Yeni Yılı ile aynı gündür.

Tibet Yeni Yılı, Ocak ile Mart arasında bir güne denk gelmektedir.

Şubat

23 Şubat: Mezoamerikan Yeni Yılı