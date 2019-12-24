Yılbaşı hediyesi arayanlara teknolojik tavsiye

Heyecanla beklenen yeni yıl öncesi sevdiklerine daha hediye alamayanlara teknoloji perakendecisi MediaMarkt, hayata geçirdiği Hediye Bulucu uygulamasıyla destek verecek. Yapılan bilgilendirmede; kulaklıklardan akıllı telefonlara, beyaz eşyalardan bilgisayarlara, hoparlörlere ve aksesuarlara kadar ürün yelpazesinde yüz binlerce alternatif bulunduran marka, internet sitesi üzerinden hizmet verdiği 'Hediye Bulucu' ile 9 farklı kategoriden teknolojisevere hediye sunacak. Buna göre; maceraperestlerin, aksesuarsız yapamayanların, 'gamer'ların, müzikseverlerin, dizi ve film sevenlerin, hamaratların, teknolojiseverlerin, sporcuların ve bakımına düşkünlerin en çok tercih ettiği hediyeler, bu uygulamayla tüketicilere sunuluyor.

Hediye Bulucu sayfasında bu kategorilere ek olarak en popüler, el yapımı, sevgiliye, kişiye özel, kadınlara ve erkeklere göre hediye ipuçları da bulunduğu kaydedildi.