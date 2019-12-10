Yılbaşı hediyesi telaşı başladı, markalar koleksiyonlarını çeşitlendirdi

Yılın en heyecan dolu dönemi yaklaşırken Beymen, keyif, neşe, sağlık, mutluluk gibi tüm yeni yıl dileklerini buluşturduğu renkli ve eğlenceli “yılbaşı potporisi” teması ile 2020'yi karşılamaya hazırlanıyor.

Gözalıcı ayakkabı ve çantalardan zarif aksesuarlara, casual ve klasik tasarımlardan rengarenk şapka ve berelere, niş parfümlerden kozmetiğe, özel hediye setlerinden çanta ve cüzdan çeşitlerine dünyaca ünlü markaların 2019-2020 Sonbahar Kış koleksiyonundaki farklı kategori ve fiyat aralıklarındaki sayısız hediye seçenekleri markanın mağazalarında ve internet adresinde alıcılarını bekliyor.

Söz konusu marka kategorilerine göre hediye seçeneklerini şu şekilde paylaştı:

“Kadınlara özel hediyeler”

Ayakkabı ve çanta tutkunları için

“Aralarında dünya markalarının yer aldığı dinamik sneaker modelleri kadınları için iyi bir seçenek olabilir ya da ikonik çantalar, 60'lı yılların retro gustosu ve renklerini günümüz metropollerinin dinamiğiyle buluşturan farklı renk ve model alternatifleri ile sevdiklerinizin yeniyıl şıklığını tamamlayabilirsiniz.

Aksesuardan vazgeçemeyenler için

Aksesuar tutkunları ile buluşan aralarında pek çok takı ve mücevher markasının yer aldığı birbirinden şık ve zarif tasarımlar; şapka ve yün bereleri arasından yılbaşı hediye seçiminizi yaparak sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

Erkeklere özel hediyeler

Sofistike gömlek ve polo yaka trikolar, dünyaca ünlü markaların fonksiyonel tasarımları, bilinen ünlü markaların en yeni koleksiyonları hediye alacakları bekliyor.

Aksesuar seven erkekler için

Ünlü markaların deri cüzdanları, 160 yıllık İtalyan devi markasının el işi şapkaları, ikonik kol düğmeleri, sofistike ayakkabı ve çantalar ya da tıraş çantasından laptop çantalarına, organizer'dan seyahat çantaları erkeklere alınavbilecek hediyeler arasında bulunuyor.

Rahatlıktan vazgeçemeyen erkekler için

Rahat olmayı tercih eden erkekler için, renkli sweatshirt ve trikolar, dinamik sneakar'lar, yenilikçi sırt çantaları, yün bereleri yılbaşı hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

Kişisel Bir Hediye: Niş Parfüm

Sevdikleriniz için daha kişisel bir yılbaşı hediyesi arıyorsanız, etkileyici esansları ve göz alıcı şık şişeleri ile exclusive olarak satışa sunulan dünyaca ünlü niş parfümler arasından seçiminizi yapabilirsiniz.”

Stil sahibi çocuklar için

Ayrıca marka çocuklar için de birçok hediye alternatifi sunuyor.