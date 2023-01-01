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Yılbaşı kutlamasında ateşlenen mermi evin camına isabet etti

Yılbaşı kutlamasında ateşlenen mermi evin camına isabet etti
Yılbaşı kutlamasında ateşlenen mermi evin camına isabet etti

Arnavutköy’de yılbaşı kutlamalarında ateşlenen mermi bir evin camına isabet etti.

Yılbaşı kutlamasında ateşlenen mermi evin camına isabet etti - Tıkla İzle

Arnavutköy Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir evin camına yorgun mermi isabet etti. Merminin isabet ederek saplandığı camın yaklaşık 1 metre yanında çocukların oyun oynadığı öğrenildi.

“Anlam veremiyorum rastgele ateş açıyorlar”

Yorgun merminin isabet ederek camına saplandığı evin sahibi Nurullah Acar, “İnsanlar kendi keyfi ve zevki için havaya ateş açıyorlar. Bu mermiler ise adres sormadan düşüyor. Bugün bizim evin bahçesine düştü. Ben anlam veremiyorum, rastgele ateş açıyorlar ama hiç düşünmüyorlar mı bilmiyorum. Burada insanları Allah korumuş gerçekten. Burada akşama kadar 8-9 çocuk oyun oynuyor" dedi.

Batuhan Toprak
 

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