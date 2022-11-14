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Yılbaşı öncesi ikinci el otomobil piyasasında 'son dakika' hareketliliği bekleniyor

Yılbaşı öncesi ikinci el otomobil piyasasında 'son dakika' hareketliliği bekleniyor
Yılbaşı öncesi ikinci el otomobil piyasasında 'son dakika' hareketliliği bekleniyor

Normal seyreden ikinci el otomobil piyasasının, yılbaşı öncesi hareketlenmesi bekleniyor. Araç alacakların yeni yılda fiyatlara artış yapılacağı düşüncesine hakim olduğunu belirten Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar, “Yılbaşına doğru hareketliliğin daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü yılbaşından sonra fiyatların bir tık daha artacağı düşüncesi var" dedi.

Yılbaşı öncesi ikinci el otomobil piyasasında 'son dakika' hareketliliği bekleniyor - Tıkla İzle

İkinci el otomobil piyasasında normal seyreden piyasanın, yılsonuna doğru hareketleneceği öngörülüyor. Geçtiğimiz yıllara göre fiyatlarda artış yaşanan ikinci el otomobillerde, şu sıralar durgunluk hakim. Son olarak ÖTV indirimi dedikodularına yönelik indirime gidilmeyeceğinin açıklanmasının ardından, araç alacakların kafalarındaki soru işareti kalktı. Araç alacaklar ise yeni yılda fiyatlarda artış yaşanacağı düşüncesiyle Kasım sonuyla Aralık ayını beklemeye başladı. Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar ise, araç sahibi olmak isteyenlere yeni yıl öncesinde alışverişlerini yapmaları için çağrıda bulundu.

“Yılbaşına doğru daha da hareketlenecek”

Şuan Türkiye genelinde ikinci el piyasası normal bir seviyede gittiğini aktaran İsmail Çağlar, “Kötü bir durumda değiliz. 3-5 aydır ÖTV yönünde yapılan indirim dedikoduları çıkmıştı. Bundan dolayı insanlar alışveriş yapmakta geri durmuştu. Son olarak Bakan beyin açıklamaları sonrası, tekrar hareketlilik başladı. Yılbaşına doğru hareketliliğin daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü yılbaşından sonra fiyatların bir tık daha artacağı düşüncesi var. Şuanki piyasadan esnaflar ve müşterilerimiz, kendi ceplerine uygun bulduğu yerlerden araçlarını almalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Suat Metin - Gazi Taş

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