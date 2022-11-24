Yılbaşı öncesi insanları zehirleyeceklerdi.. Sahte içkilere el konuldu

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol ile alakalı yapmış olduğu çalışmalar neticesinde merkez Osmangazi ilçesinde G.Y. ve S.Y. isimli şüphelilerin ağda salonu adı altında kullandıkları depoda sahte alkol yaptıklarını tespit etti. Şüphelilere ait ağda salonu görünümlü depoya baskın yapılırken, şüpheliler burada gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda, üzerinde sahte, yanıltıcı etiket bulunan ve etiket bulunmayan 1 ve 5 litrelik şişeler içerisinde toplam 6 bin 44 litre etil alkol ele geçirildi.

Ahmet Berke Erdal

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