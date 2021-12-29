Yılbaşı öncesi jandarmadan uyuşturucu ve sahte içki operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi ve yılbaşı öncesi sahte içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 21-27 Aralık tarihleri arasında çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Evi uyuşturucu serasına çevirmişler

Jandarma ekipleri, Bergama, Menemen, Ödemiş, Torbalı ve Kiraz ilçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda 2 kilogram esrar, 53 gram metamfetamin, 2 adet bong tabir edilen uyuşturucu içme aparatı, 2 gram bonzai ve 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Öte yandan Menemen ilçesindeki adreste yapılan aramalarda evin, düzenek kurularak adeta uyuşturucu serasına çevrildiği öğrenildi. Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İş yerlerine sahte içki operasyonu

Jandarma ekipleri yılbaşı öncesi sahte içki ticaretinin önlenmesi amacıyla da Dikili, Selçuk, Karabağlar ve Tire ilçelerinde faaliyet yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında bazı iş yerlerinde sahte, bandrolsüz ve kaçak içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 40 litre sahte rakı, bin 750 litre sahte şarap ve sahte alkol yapımında kullanılan tatlandırıcılar ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Ali İhsan Çiftçi

