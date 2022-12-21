Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: Piyasaya süremeden yakalandılar



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde piyasaya sahte alkollü içecek sürecek şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 90 şişe sahte alkollü içecek, 30 litre etil alkol, 51 adet sahte bandrol ve alkol yapımında kullanılan binlerce malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.

Ali Göç



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.