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Yılbaşı öncesi Sakarya'da dev kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı

Yılbaşı öncesi Sakarya'da dev kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı
Yılbaşı öncesi Sakarya'da dev kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya’da yılbaşı öncesinde kaçak/sahte içkiye yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda; yaklaşık 1 ton etil alkol, 82 adet sahte alkollü içkiyle doldurulmuş şişe, 64 litre el yapımı sahte alkollü içki ve alkol yapımında kullanılan kitler ele geçirilirken konuya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi kaçak/sahte alkollü içki sebebi ile hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Bu kapsamda ülke genelinde kapsamlı bir şekilde operasyon başlatıldı. Sakarya'da da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde kaçak/sahte alkollü içkiye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Çalışmalar neticesinde tespit edilen Arifiye'de depo olarak, Kaynarca ilçesinde imalathane olarak kullanılan 2 ikamet ile Serdivan ilçesinde durdurulan 1 araç üzerinde yapılan aramalarda; 924,5 litre etil alkol, 507 adet cinsel içerikli jel, 96 adet boş şişe, 82 adet kaçak/sahte alkollü içkiyle doldurulmuş şişe, 64 litre el yapımı kaçak/sahte alkollü içki, 32 adet cinsel içerikli hap, 29 adet alkol yapımında kullanılan kit, 17 paket gümrük kaçağı sigara filtresi, 4 adet cinsel içerikli sprey, 2,5 litre alkol imalinde kullanılan aroma ve 1 adet alkol imalinde kullanılan matkap ele geçirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek.

Burak Can Tokyürek
 

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