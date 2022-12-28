Yılbaşına sayılı günler kala jandarma ekiplerinden dev 'içki' operasyonu

Operasyonlarda; 2 bin 570 litre sahte viski, 4 bin 250 litre sahte rakı, 2 bin 930 litre sahte votka, 2 bin 500 litre etil alkol, 17 bin 250 adet sahte TAPDK bandrolü, 2 adet alkol damıtma kazanı, 19 bin 500 adet kapak, 9 bin 200 adet boş şişe ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından, sahte içki üretirken suçüstü yakalanan 6 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkol sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik Bakırköy ve Esenler ilçelerinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, yaklaşan yılbaşı öncesinde artan alkol tüketimi nedeniyle oluşan ticari faaliyetten kendilerine pay çıkarmak isteyen şüpheliler kendilerine paravan şirketler kurdu.

Bu şirketler aracılığıyla şahısların, kolonya, dezenfektan veya temizlik ürünü yapmak bahanesi ile piyasadan temin ettikleri metil alkolleri kurmuş oldukları özel düzenekler vasıtası ile saflaştırarak etil alkole çevirdikleri, saflaştırmış oldukları etil alkole belirli oranda viski, rakı, votka aroması ve gıda boyası katarak alkollü içki elde ettikleri belirlendi. Bu elde ettikleri alkollü içkileri geri dönüşüm sahalarından topladıkları kullanılmış şişelere tekrar doldurarak sahte bandrol yapıştırmak sureti ile özellikle açık içki sunumu yapan bar, pavyon, meyhane, birahane ve içkili restoran türü işletmelere sattıkları tespit edildi.

9 bin 750 litre sahte içki ele geçirildi

Organize şekilde piyasaya sahte içki sürme hazırlığında bulunan şüphelilere yönelik olarak 3 ayrı adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda; 2 bin 570 litre sahte viski, 4 bin 250 litre sahte rakı, 2 bin 930 litre sahte votka, 2 bin 500 litre etil alkol, 17 bin 250 adet sahte TAPDK bandrolü, 2 adet alkol damıtma kazanı, 19 bin 500 adet kapak, 9 bin 200 adet boş şişe ele geçirildi.

Öte yandan, suçüstü yakalanarak gözaltına alınan 6 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”na muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan



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