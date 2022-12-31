Yılbaşında KGYS Mobil Merkezi'nde tüm İstanbul adım adım izlenecek

İstanbul'da yılbaşı nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Gezi Parkı girişine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Mobil (KGYS) Komuta Merkezi aracı konuşlandırıldı. Sistem ile polis ekipleri tarafından İstanbul, 10 bin kamerayla binlerce noktadan saniye saniye izlenecek. Taksim başta olmak üzere birçok noktada 6 adet canlı yayın yapabilen polis dronları da canlı olarak takip ediliyor.

Murat Delice - Mert Yıldırım

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