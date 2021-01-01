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Yılbaşını sokakta ‘Erik Dalı' ile kutladılar, polisin sireniyle çil yavrusu gibi dağıldılar

Yılbaşını sokakta ‘Erik Dalı' ile kutladılar, polisin sireniyle çil yavrusu gibi dağıldılar
Yılbaşını sokakta ‘Erik Dalı' ile kutladılar, polisin sireniyle çil yavrusu gibi dağıldılar

Antalya’da sokak ortasında erik dalı parçasıyla yılbaşını kutlayan grubun eğlencesi, sivil polis aracının baskınıyla son buldu. Polisin siren sesini duyunca, etrafa kaçmaya başlayan gurubun o görüntüleri sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İç İşleri Bakanlığınca gönderilen yılbaşı kutlaması genelgesi sonrası, vatandaşlar dün akşam 21.00'dan sonra evlerine kapandı. Vatandaşlar yılbaşını evde geçirmeye hazırlanırken bazı vatandaşlar ise kısıtlamayı ihlal ederek sokakta kutlama yaptı. Dün saatler 00.00'ı gösterdiğinde Antalya'da çekildiği belirtilen bir görüntü ise sosyal medyada en çok izlenen görüntüler arasına girdi. Sokağa inen yaklaşık 10 kişilik bir grup Erik dalı parçası eşliğinde oynamaya başladı. Guruba bir motosikletli de etrafında tur atarak eşlik etti. Bu sırada sokaklarda devriye görevi yapan sivil polis ekipleri, kutlamaya baskın yaptı. Polis aracının siren sesini duyan grup, etrafa kaçamaya başladı.

O anlarsa vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Suat Metin

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