Yılda 15 gün görülen “dağ lalesi” görenleri hayran bırakıyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda Nisan ayında açan dağ lalesi bölgenin güzelliğine güzellik katıyor. Kızılcahamam'da eğimli dik andezit kayaçların olduğu yerlerde yetişen dağ lalesi Türkiye'nin endemik bitki Türleri Listesi'nde yer alıyor. Kendine has rengi ile hayranlık uyandıran dağ lalesi her yıl fotoğraf tutkunları tarafından da 15 günlük süre içerisinde kayıt altına alınıyor.

Başka iklim ve koşulda yetiştirilemeyen dağ lalesi, bilinçsiz kişiler tarafından koparılıp soğanları taşındığı için her yıl daha da az bir alanda yetişiyor. Doğanın lale bahçesi havadan havadan drone ile görüntülendi. Taşların arasındaki görüntüsüyle hayran bırakan laleler, mayıs ayının sonlarına doğru çiçeklerini dökmeye başlıyor.

Yılda sadece 15 gün görünüyor

Kızılcahamam Belediyesinde turizm tanıtım sorumlusu Ali İhsan Kayabaşıoğlu, Kızılcahamam'da Soğuksu Milli Parkında yetişen ve yalnızca bir ay görülebilen dağ lalesinin endemik bir tür olduğunu belirterek, “Nisan ve mayıs arasında çıkar, endemik bir türdür. Pembe görünüyor, pembe yetişir. Diğer lalelerden farkı kırmızı değil pembe olmasıdır. Nisanın 15. gününde ve mayıs ayı arasında 20 gün aralıkta çıkıyor” dedi.

Yunus Emre Aytekin - Uğur Demirbaş - İbrahim Çakmak

