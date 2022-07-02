Yılda 2 milyon kebaplık şiş üretiyorlar

Kurban Bayramı öncesi Dulkadiroğlu İlçesindeki Tarihi Demirciler Çarşısı esnaflarında bayram hazırlıkları hız kazandı. İç pazarın talebini karşılayan esnaf kebaplık şişleri, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine de ihraç ediyor. Şiş ustaları, yaklaşık 10 metre uzunluğundaki kebaplık şişleri istenilen boyutta keserek, 300 derece ateşte ısındıktan sonra şekil veriyor. Ardından çekiç yardımıyla düzlenen şişler, kaplama işleme yapıldıktan sonra kullanıma hazır hale getiriliyor.

Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden kebabın dizildiği şişleri üreten esnaf Fahrettin Balkarlı (75), 53 yıldır şiş üretimi yaptığını ve kendi işletmesinde yıllık ortalama 2 milyon adet şiş ürettiklerini söyledi.

Balkarlı, “Kahramanmaraş'ta benim haricimde üç farklı şiş üretimi yapan yer var ve şehrimizin yanı sıra, Türkiye'nin bütün şiş ihtiyacı Kahramanmaraş'tan karşılanır. Üretim iyidir ve yapılan malları satıyoruz. Yıllık benim üretimim 2 milyon adet şiş. Yurt dışına da Kahramanmaraş'ta şiş gidiyor. Almanya, İngiltere, Irak, Kıbrıs gibi ülkelere şiş gönderiyoruz. 5 çeşit şiş vardır. Tabi ki her bölgenin kendine has şiş milimleri vardır. Ciğer şişi, patlıcan ve domates şişi, kuşbaşı ve kıyma gibi farklı türlerde şişler üretiyoruz” dedi.

Halil Ulubey

