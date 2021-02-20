Yılda 500 ton kargı işliyorlar

Türkiye'de kargıdan yapılan ürünlerin merkezi durumunda olan Aydın'ın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde yaz aylarının yaklaşması ile birlikte kargı mesaisi başladı. Mahallede yaşayan Roman vatandaşların kargı ve türevlerinden ördükleri sepetler, sandalyeler, şemsiyeler Türkiye'nin sahil beldeleri başta olmak üzere bir çok ile gönderiliyor.

Sahil kesimlerinde turistlerin beğenisini kazanan ürünler çoğu zaman yok satıyor. Sipariş ile kargıdan çeşitli ürün ve figürler de ören Roman vatandaşlar aile bütçelerine gelir sağlıyor. Korona virüs dolayısıyla geçtiğimiz sezon durgun geçen turizm sezonundan bu sene ümitli olan Romanlar çeşitli ürünler hazırlayarak yaz sezonuna hazırlık yapıyor.

'Yaz sezonundan umutluyuz'

Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, Korona virüsten nedeniyle kafe ve restoranlara uygulanan kısıtlama kararlarından dolayı kendilerinin de sıkıntılar yaşadıklarını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde kapalı olan lokanta ve kafelere yönelik Mart ayında açıklanacak olan yeni kararların kendilerini umutlandırdığını ifade etti. Ürünlerinin hemen hemen hepsinin sahil bölgelerine gönderildiğini ifade eden Aydeniz, "Bu kargılar Aydın bölgesinden toplanıyor. Toplanan kargılar bu alanda yapılacak olan işe göre, ince, kalın, orta ve büyük gibi kategorilendirilerek seçiliyor. Bunların içerisinden sepet yapılacak olanlar, plaj şemsiyesi yapılacak olanlar kalite kalite, boy boy ayıklanıyor. Geçen yılki pandemiden dolayı sahil bölgelerinde restoran, otel ve kafelerin hizmet verememesi bizleri de etkiledi. Önümüzdeki sezondan umutluyuz. Bu yaza hazırlık yapıyoruz. Yaptığımız plaj şemsiyesi ve sepetleri Bodrum, Marmaris, Antalya ve Çeşme gibi sahil beldelerine gönderiyoruz. Korona virüse karşı aşılamadan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayı açıklamalarından büyük umudumuz var" dedi.

'Tonlarca ürün işleniyor'

Yılda 500 ton ürün işlediklerini ifade eden Dernek Başkanı Aydeniz, "Plaj şemsiyesi, kirli çamaşır sepeti, raf, beşik ve koltuk gibi ürünler Ilıcabaşı Mahallesi'nde yapılmakta. Türkiye'deki hasır plaj şemsiyelerinin yüzde 90'ı da buradan gidiyor. Siparişe göre de müşterilerimizin istekleri doğrultusunda da iş yapıyoruz. Manken, örümcek, balık, abajur, koltuk ve masa gibi işleri de hazırlayabiliyoruz. Sera bölgeleri de dahil olmak üzere yaklaşık yılda 500 ton malzeme harcıyoruz. Antalya, Çanakkale, ve Bursa'ya bu ürünlerimizin dışında seralarda kullanılmak üzere seçtiğimiz kargıları da buradan gönderiyoruz. İşlediğimiz kargı ve kamışın büyük bir bölümünü Aydın'ın ilçelerinden temin ediyoruz. Bunların yetersiz kaldığı durumlarda da yine Afyon Eber Gölü'nden, Kayseri'nin Develi ilçesinden, Kastamonu'nun Bozoğlak Köyü'nden kargı, kamış ve söğüt getiriyoruz. Afyon'dan iklim olarak daha sert ve karlı olması sebebiyle oradan gelen kamışlar soğuğa dayanıklı ve sert oluyor. Yapılan şemsiyeler daha uzun ömürlü ve dayanıklı oluyor" diye konuştu.

Yirmi senedir sepet örüp, plaj şemsiyesi yaparak hayatını kazanan 60 yaşındaki Cavit Yanar ise, "Bir plaj şemsiyesini tamamıyla yapmak iki buçuk saatimizi alıyor. Bunlar Marmaris, Bodrum, Antalya, Kuşadası gibi bir çok sahil beldelerine gidiyor. İşimi severek yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Murat Uçkaç - Onur Durmuş

