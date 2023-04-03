Yılda tonlarca ürün işlenen mahallenin yüzde 98'i geçimini bu işten sağlıyor

Koronavirüs salgını dolayı geçtiğimiz yıllarda umduğunu bulamayan Aydınlı romanlar yaz sezonu hazırlıkları için vites yükseltti. Yeni sezondan umutlu olan romanlar, yeni sezon için ellerindeki ürünleri işliyor. Romanlar genellikle sahil kesimlerini güzelleştiren ve hayatın her alanında kullanılan bambu, hasır, kamış ve rattan gibi malzemeden yapılan birçok ürün için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Geçiminin yüzde 98'inin kargı örme işinden kazanıldığı Ilıcabaşı Mahallesi'nde romanlar evlerini atölye gibi kullanıyor.

İlerleyen yaşına rağmen çocuklarına yardım ettiğini ifade eden 67 yaşındaki Güler Kurt, "Gün içerisinde kargıları temizliyorum. Akşam olunca da bağlıyoruz. 5-10 gün sonra da elimizdeki kargılar bitince götürüyorlar. Kendi işimizi yapıyoruz. 20 dakika işin başına oturuyorum bir süre sonra ara veriyorum. Oğlum için çalışıyorum. Başkanına çalışmamam bu saatten sonra. Bu işi severek yapıyoruz. Sepet, kitap rafı, pazar sepeti ve bunun gibi şeyler yapılıyor" dedi.

"Sezon açılınca mahallede kimse kalmaz"

Sezon açıldığında mahallede kimsenin kalmadığını ifade eden 68 yaşındaki Ramazan Taşçı, "Şu anda hazırlık dönemindeyiz. Sezon açıldığında mahallede kimseyi bulamazsınız. Bu mahallenin tüm geçim kaynağı bu iş. Buradaki insanların tamamına yakını buradan para kazanıyorlar. Çiçek sepetleri, bebek beşikleri gibi çeşitli ürünler yapıyoruz. Yaptığımız ürünler, Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Genellikle İstanbul ve Antalya bölgelerine gidiyor. Sipariş üzerine çalışıyoruz, rast gele iş alamıyoruz. Bizim insanlarımız karşı tarafa karşı yalancı konumuna düşmeyi sevmez. O nedenle yapabileceği işi alır ve zamanında da teslim eder ve parasını alır" diye konuştu.

"Geçimimizi bu işten sağlıyoruz"

Yaptıkları işin zor gibi göründüğünü ama aksine eğlenceli bile sayılabileceğini kaydeden 35 yaşındaki Seçil Bay, "Yaz sezonuna hazırlık içerisindeyiz. Geçimimizi bunlarla sağlıyoruz, başka para kazanacağımız bir durumumuz yok. Bunlarla şemsiye, sepet gibi ürünler hazırlıyoruz. Bence bu iş zor değil. Bilmeyenler için elbette zor gelebilir ama bazıları için eğlenceli bile olabiliyor. Bu işi severek yapıyorum. İşlerimiz bu aralar yoğun mahallede herkes bu işle uğraşıyor" ifadelerini kullandı.

Murat Uçkaç

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