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'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de “Yıldırım-2 Cilo” operasyonunun başlatıldığını, 3 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi - Tıkla İzle

İçişleri Bakanlığı, Hakkari‘de “Yıldırım-2 Cilo" operasyonunun başlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 106 personel görev alıyor.

Operasyon kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İrfan Çalışkan

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