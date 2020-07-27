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Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında mühimmat ele geçirildi

Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında mühimmat ele geçirildi
Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Gürkavak köyü kırsal alanında yapılan operasyonda tespit edilen ve bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden toprağa gömülen bir adet çuval içerisinde; 1 adet RPG-7 roketatar, 5 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 adet antitank roket mühimmatı, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 41 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 651 adet PKM (Biksi Makineli Tüfeği) fişeği, 1 adet glock tabanca şarjörü, 2 adet taarruz el bombası, 1 adet kütüklük ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

Feyzullah Taş

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