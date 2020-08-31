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Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Cevizli Mahallesi'nde yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 31.08.2020 günü ilimiz Çukurca ilçesi Cevizli Mahallesi Yaylak mevkiinde yapılan Yıldırım-2 Cile Operasyonu kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Yapılan yakın hava desteği neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş
 

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