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Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonunda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonunda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonunda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri ile polis özel harekat ve güvenlik korucularının katıldığı, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Hatay Dörtyol kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

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