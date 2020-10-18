Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonunda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri ile polis özel harekat ve güvenlik korucularının katıldığı, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Hatay Dörtyol kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.