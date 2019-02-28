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Yıldırım Demirören, TFF Başkanlığı'ndan istifa etti

Yıldırım Demirören, TFF Başkanlığı'ndan istifa etti
Yıldırım Demirören, TFF Başkanlığı'ndan istifa etti

Yıldırım Demirören, 26 Şubat 2012 yılından beri sürdürdüğü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı; İddaa, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa ettiğini yaptığı yazılı açıklama bildirdi. Demirören'in açıklaması şöyle:

"26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından İddaa, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum. Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu Milli görevi, Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesiyle bu kararı almış bulunmaktayım.

Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başka Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum.

Ve birlikte çalıştığımız tüm spor bakanlarına, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerine, kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, milli takım teknik direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, spor camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum.

Kamuoyuna en derin sevgi ve saygılarımla arz ediyorum."  

Hüsnü Güreli, TFF Başkanlığı'na vekalet edecek

Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa etmesinin ardından seçimlere kadar görevi vekaleten Hüsnü Güreli yürütecek.

2012 yılından beri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Yıldırım Demirören, istifa ettiğini açıkladı. TFF başkanlığına haziran ayında yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Hüsnü Güreli vekalet edecek.

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