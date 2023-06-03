Yıldırım düşen evin çatısı alev aldı

Yangın, Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış esnasında evin çatısına yıldırım düştü. Evin çatısından dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşan ekiplerce, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Paniğe sebep olan yangında maddi hasar meydana geldi. Evin çatısının alevlere teslim olduğu ve ekiplerin yangına müdahale etmeye çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Batuhan Saçar

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