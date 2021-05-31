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Yıldırım düşen palmiye ağaçları alev alev yandı

Yıldırım düşen palmiye ağaçları alev alev yandı
Yıldırım düşen palmiye ağaçları alev alev yandı

Antalya'da şiddetli yağmur esnasında düşen yıldırımlardan biri yol ortasında bulunan 2 palmiye ağacına isabet etti. Yağan şiddetli yağmura rağmen ağaçlar alev alev yanarken, o anlar sürücülerde şaşkınlık oluşturdu.

Yıldırım düşen palmiye ağaçları alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, Antalya-Burdur yolunun Döşemealtı ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bulunan iki palmiye ağacına yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonrası ağaçlar bir anda alev aldı. Sürücülerin cep telefonuna yansıyan görüntülerde ağaçların alev alev yandığı görüldü. Yağan yağmura rağmen sönmeyen yangın, iki ağacın gövdesini adeta küle çevirdi. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücüler ise olay karşısında şaşkınlık yaşadı.

Ertuğrul Gün
 

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