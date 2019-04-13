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Yıldırım düşme anı kameralara yansıdı

Yıldırım düşme anı kameralara yansıdı
Yıldırım düşme anı kameralara yansıdı

Afyonkarahisar Kanlıca Mahallesi’nde rögar kapağına yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralanırken, olayın yaşandığı an güvenlik kameralarına ve bir vatandaşın cep telefonun görüntülerine yansıdı.

Yıldırım düşme anı kameralara yansıdı - Tıkla İzle

Sabah saatlerinde başlayıp aralıksız olarak etkin olan sağanak yağış Afyonkarahisar'da az daha faciaya neden oluyordu.

Sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu bir rögar kapağı patlaması sonucu 1 vatandaş yaralandı. Sağanak yağışın da etkisiyle sokağın kalabalık olmaması olası bir felaketi önledi. O sırada caddeden geçmekte olan bir dönüş şoförü de anlık bir refleksle olaydan kıl payı kurtuldu. Olayın görüntüleri ise bir vatandaşın cep telefonuna ve güvenlik kameralarına yansıdı. 

Mevlüt Tınas

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