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Yıldırım düşmesi yangına neden oldu

Yıldırım düşmesi yangına neden oldu
Yıldırım düşmesi yangına neden oldu

Adıyaman’da yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen örtü yangınının ormana sıçramaması için ekipler müdahale ediyor.

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş köyünün dağlık bölgesinde meydana geldi. Yıldırım düşmesi sonucu bölgedeki otluk alanda başlayan yangın örtü yangınına döndü. Köylüler dumanları fark edince Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Yangın müdahale ekibi kısa sürede yangın olan yere geldi ancak araç çıkmadığı için yaya olarak yangın yerine ulaştı. Örtü yangınının ormana sıçramaması için ekipler yangına müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen örtü yangınını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.
 

Ahmet Arslantaş
 

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