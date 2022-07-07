Yıldırım: 'Saç dökülmesi depresyona yol açabilir'

Kuaför Erkan Yıldırım, saç kaybının kimi zaman depresyona kadar uzanabilen duygusal etkilere yol açabildiğini, böyle durumlarda psikolojik destek almak gerektiğini söyledi. Saç dökülmesinin aslında doğal bir süreç olduğunu ve her yaşta herkesin başına gelebileceğini dile getiren kuaför Erkan Yıldırım şöyle konuştu:

“Saç dökülmesi, hem erkeklerin hem de kadınların yaşayabileceği doğal bir süreç. Ancak tabii erkekler bu durumla kadınlara oranla daha sık karşılaşıyor. Saç, sadece başımızı örten kıllardan ibaret değil. Sosyolojik ve psikolojik etkileri var. Kimliğimizi, sosyal statümüzü, yaşımızı saçlarımızdan anlamak mümkün. Ve bedenimizin en temel parçalarından biri. En önemli aksesuarımız. Dolayısıyla saçın dökülmeye başlaması kişide bazı duygusal etkilere neden olur. Kadın ya da erkek fark etmez, kişi bu etkilerle kimi zaman baş etmekte zorlanabilir.”

''Saç kaybı depresyonu, depresyon da saç kaybını tetikliyor''

Saçların kadınlar için cazibe simgesi, erkekler için de güç belirtisi olarak görülebildiğini belirten Erkan Yıldırım, “Bazı kişilerde psikolojik durum saç dökülmesine yol açar. Bazılarında da saç dökülmesi psikolojiyi olumsuz etkiler. Doktorlar, uzun süren kaygı bozukluklarının saç dökülmesine yol açabildiğini söylüyor. Bu, depresyon hastaları için de geçerli. Kendilerini mutsuz hisseden depresyon hastalarında saç kayıpları görülebiliyor. Aynı şekilde saç kayıpları da kişileri depresyona sürükleyebiliyor. Yani saç kaybı depresyonu, depresyon da saç kaybını tetikliyor” dedi.

''Özgüven kaybına yol açabilir''

Saçların dökülmeye başlamasının, gençliğin ve çekiciliğin sonu olarak görüldüğüne dikkat çeken Erkan Yıldırım, özgüven kaybına yol açan bu süreç nedeniyle bir uzmandan yardım almanın faydalı olabileceğini belirterek, “Saç kaybı, özgüven kaybına yol açabiliyor. Saçları dökülmeye başlayan kişi, sosyal ortamlara katılmaktan kaçınmaya başlayabiliyor. Genellikle kadınlar bu durumu saklamak için yoğun çaba sarf ediyor. Ben salonuma gelen misafirlerim arasında bu konuda büyük sıkıntılar yaşayanları fark ettiğimde genellikle psikolojik destek almalarını öneriyorum. Çünkü bu süreci yönetmekte zorlananlar, depresyona kadar uzanabilen bir psikolojik çöküntü içine giriyor. Oysa saç dökülmesi dünyanın sonu değil, çünkü hayatı riske edecek bir sorun değil ve kişilerin hayatını bu denli etkilememeli'' ifadelerini kullandı.

''Sebebini bulmak için dermatolog ile görüşün''

Saç dökülmesiyle yeni tanışanlara önerilerde bulunan Erkan Yıldırım, ''Öncelikle saçın neden döküldüğünü, bu sürecin sebebini anlamalısınız. Bunun için bir dermatologla görüşebilirsiniz. Doktorun uygun göreceği bir tedavi süreciyle saç kaybını engelleyebilir ya da süreci yavaşlatabilirsiniz. Kuaförünüzle de bu konu hakkında konuşup saç sağlığınızı korumanızı sağlayacak uygulamalar yaptırabilirsiniz. Tekrar etmekte fayda var; eğer psikolojinizin bu durumdan olumsuz etkilendiğini düşünüyorsanız mutlaka bir uzmandan psikolojik destek almalısınız'' diye konuştu.