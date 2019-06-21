Yıldırım: 'Türkiye'yi dünyada alt yapı gelişmişliği bakımından 39'uncu sıradan 9'uncu sıraya çıkardık'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran İstanbul seçimleri çalışması kapsamında Perpa'da esnafla buluştu. Esnafın sorunlarını ve sorularını dinleyen Yıldırım basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Birleşmiş Milletlerin Türkiye hakkındaki açıklamalarına değinerek, "Ülkemiz büyük bir tehdit ile karşı karşıya S-400 alacağız ülkemizi savunacağız. 71 vatandaşımız Kilis'te Hatay'da atılan roketlerle füzelerle hayatını kaybetti. Siz Doğu Akdeniz de Kıbrıs'ta petrol arayamazsınız. Peki diğerleri niye arıyor? Siz Afrin' de operasyon yapamazsınız. Siz Cerablus'ta Erbab'da Kuzey Irak'ta operasyon yapamazsınız. Siz Suriye'nin kuzeyindeki terör kuşağını ortadan kaldıramazsınız. Bize böyle işler sökmez. Bu millete bu işler sökmez. Bu milletin bir özelliği var İstiklal bizim karakterimizdir.

Bağımsızlık bizim karakterimizdir. Bu bölgede Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlara en güzel cevabı bu millet vermiştir. Bundan sonra da vermeye devam edecektir. Adamlar seçimimize karışıyor, savunmamıza karışıyor, ekonomimize burnunu sokuyor ne oluyorsunuz? Sizinle mi uğraşacağız milletimizin derdi ile mi dertleneceğiz? Onlarla da uğraşacağız inadına kalkınma, refah, ekonomi ve kardeşlik diyeceğiz. İstikrarın en güzel çıktısı kalkınma ve refahtır” dedi.

“Türkiye'yi dünyada alt yapı gelişmişliği bakımından 39'uncu sıradan 9'uncu sıraya çıkardık”

Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü : “Türkiye'de istikrar olmadığı dönemlerde neler yaşandığını hepiniz biliyorsunuz. 1970'li yıllar Türkiye'nin kayıp yıllarıdır. 1980'de rahmetli Özal geldi işler düzeldi istikrar ülkenin kazanmasına sebep oldu. 1990'larda yine istikrar kayboldu. 28 Şubat ile koalisyonla boşa geçen 10 yıl oldu. 2000'li yıllar geldi. Halkımız AK Parti güç ve destek verdi 16 yıldır çalışıyoruz, çabalıyoruz ülkemizi bir noktaya getirdik. Türkiye bu 16 yılda ben 12 yıl bakanlık yaptı. Bu dönemde yaptığımız yollar, tüneller, köprüler, havaalanları, demiryolları, internet ağları ile Türkiye'yi dünyada alt yapı gelişmişliği bakımından 39'uncu sıradan 9'uncu sıraya çıkardık. 30 sıra birden yükseldik.

Dünyada en gelişmiş 9'uncu ülke Türkiye yollar bakımından, havaalanları bakımından internet bakımından demiryolları, limanlar, deniz taşımacılığı kolay bir iş değil. Başardık, çalışırsan kazanırsın çalışırsan başarırsın. Az laf çok iş. Ülkeyi doğudan batıya kuzeyden güneye yollar ile böldük. 2 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Bir gün bakanlarla yurt dışı toplantısındayım. Biz yılda 2 bin kilometre bölünmüş yol yapıyoruz deyince Amerikalı bakan dedi ki 'Sayın bakan herhalde bir sıfır hatası var. Herhalde 200 demek istedin.' 'Yok biz yılda 2 bin kilometre bölünmüş yol yapıyoruz.' dedim. Adam şaşırdı 'Nasıl olabilir' dedi. Zor olan hemen yapılır imkansız zaman alır“ diye konuştu.