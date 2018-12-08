Yıldırım'dan ABD'ye: Bu fevkalade yanlış bir yoldur

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İran, Rusya, Türkiye Çin, Pakistan ve Afganistan'ın meclis başkanları ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımı ile başkent Tahran'da düzenlenen “Terörizm ve Aşırıcılıkla Mücadele” konulu Meclis Başkanları İkinci Toplantısı'nda konuştu. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 10 bin 900 terör saldırısı gerçekleştirildiğini ve bu saldırılar sonucu 27 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Yıldırım, "Ne yazık ki terör ulaşılmak istenen bazı hedefler için bugün araç haline getirilmiştir. Terör bir amaç değildir, emperyal hedefleri gerçekleştirmek için bir araca dönüşmüştür. Terör marifeti ile ülkeler istikrarsızlaştırmakta, iç savaşa sürüklenmekte örtülü işgal ve istila girişimine hazır hale getirilmektedir" ifadelerini kullandı.

"TEHDİTLE, AMBARGOYLA DEVLETLERİ HİZAYA GETİRME DÖNEMİ GERİDE KALMIŞTIR"

Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere bazı ülkelerin geleceğinin terör üzerinden inşa edilmeye çalışıldığını vurgulayan Yıldırım, "Ülkelerin ekonomik ve sosyal dengelerini bozacak şekilde alınan kısıtlama kararları, tek taraflı izolasyonlar ve ambargolar terörle mücadeleye katkı sağlamak yerine terörün daha da artmasına alan açmaktadır. Bugüne kadar alınan ambargo kararlarından en fazla zarar gören masum insanlar olmuştur. Artık tehditle, ambargoyla devletleri hizaya getirme dönemi geride kalmıştır" şeklinde konuştu.

"BİR TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN BAŞKA BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ KULLANMAK AKLA ZİYAN BİR İŞTİR"

Dünyanın güvenliğini sağlaması gereken güçlerin bunun tersine hareket ettiğini belirterek, Çin ziyareti esnasında ülkenin kalkınmasının kendisini etkilediği belirten TBMM Başkanı Yıldırım, "Eğer bölgemizi savaş ve terörün gölgesinden kurtarırsak mevcut fırsatlar ve gelecek hedefler için daha güzel planlar yapabiliriz. Bir terör örgütü ile mücadele etmek için başka bir terör örgütünü kullanmak akla ziyan bir iştir. Ne yazık ki müttefikimiz bildiğimiz bir ülke PKK'nın Suriye'deki devamı PYD/YPG örgütü ile işbirliği yaparak DEAŞ örgütünü ortadan kaldırma yönünde adımlar atmıştır. Bu fevkalade yanlış bir yoldur" dedi.

Toplantıya katılan ülkelerin en çok terörden etkilenen ülkeler arasında olduğunu belirten Yıldırım, "Çünkü siz yurt içinde terör faaliyetlerini tamamen ortadan kaldırsanız bile etrafınızda bulunan istikrarsızlıklar sonucu ortaya çıkan terör faaliyetleri sizi rahatsız etmeye ve enerjinizi tüketmeye devam eder" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki problemlerin çözümünün uzaklarda değil komşu ülkeler arasındaki diyaloglarda aranması gerektiği belirten Yıldırım, "Terör ve şiddet yolu ile siyasi hedeflere ulaşma fikri tamamı ile reddetmelidir. Terörle ile varılabilecek bir hedef yoktur. Teröre göz kırpan, elini veren kolunu kaptırır" dedi.