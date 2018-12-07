Yıldırım'dan Cengiz Aytmayov'un kabrine ziyaret

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Kırgızistan temasları devam ediyor. Yıldırım başkent Bişkek'teki temasları çerçevesinde Çüy bölgesinde bulunan Ata Beyit Anıt mezarlığını ziyaret etti. Ata Beyit Anıtı'na çelenk bırakan Yıldırım daha sonra Kırgızistan'ın sembol ismi dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un mezarını ziyaret ederek dua etti ve beraberinde gelen heyetle birlikte okunan Kuran-ı Kerim'i dinledi.

Yıldırım daha sonra Manas Üniversitesini ziyaret etti. Öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, üniversitede gerçekleştirdiği konuşmasında, "Manas Destanı bütün Türklüğü anlatan dünyanın en uzun destandır. 500 bin beyitten oluşan Türklerin hayatını, cengaverliğin, yaşamını kültürünü, geleneklerini anlatan büyük bir eserdir" dedi.

Manas'ın Kırgızistan olduğunu kaydeden Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1995 yılından bugüne kadar binlerce genci akılla, bilgi ile eğitip ahlaklı insanlar olarak yetiştirmiş en güzel üniversitelerden biridir. Anadolu ve Orta Asya arasında gönül bağlarımızı kuvvetlendiren bir köprüdür. Bizler tarihte büyük devletler kurmuş, büyük medeniyetler inşa etmiş kadim bir milletin evlatlarıyız. 21'inci yüzyılda medeniyetimizi yeniden canlandırmak için büyük gayret gösteriyoruz. İnsanlık tarihine yeniden büyük bir medeniyet kazandırmak istiyoruz. Asya topraklarını güneş gibi aydınlatmak için 23 yıldır büyük bir gayret gösteren Manas Üniversitesine de bu sebeple önem veriyoruz."

"Devletlerimiz ayrı olsa da gönüllerimiz var" diyen Yıldırım, "Aramızda kardeşlik hukukumuz var. Aramızda mesafe olsa da birbirimizden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Kırgızistan'ın dünya devletler içerisinde en itibarlı yere sahip olmasını arzu ediyoruz, bunun için gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kısa ve uzun vadede yapılacakları açıklayan Yıldırım, "Üniversitenin akademik yayınlarının arttırılması, Türkiye'den daha fazla öğrencinin Manas Üniversitesine katılması, üniversite bünyesinde tıp ve hukuk fakültelerinin kurulması, fiziki teknik altyapısı hızla geliştirilen üniversitede teknopark inşa edilmesi" ifadelerini kullandı.

"BAYRAĞIMIZI İNDİRMEYE, EZANLARIMIZI DİNDİRMEYE KALKTILAR"

15 Temmuz darbe girişimine değinen Yıldırım, “O gece ülkemizde Cumhurbaşkanı, Başbakanı öldürmeye kalktılar. Demokrasimizi yok etmeye kalktılar. Bayrağımızı indirmeye, ezanlarımızı dindirmeye kalktılar. Ancak bayrağını, milletini, devletini seven büyük Türk milletinin şahlanışı ile alçaklar hak ettiklerim cezayı aldılar. O gece bayrak inmedi, ezanlar dinmedi, halkın gücü tankın gücünü yendi. Bu alçak FETÖ örgütünün mensuplarının bütün yalan ve iftiralarına karşı gelmiş ve onların bu iftiralarını çöpe atmış başarılı bir üniversite olarak kararlılıkla geleceğe yürüyor. Aslında dünya yazarı Cengiz Aytmatov bunları iyi tanımlamış. Diyor ki ‘O sizin gibi giyinir, sizin gibi konuşur, sizin gibi günlük hayatınızın içindedir. Yalnız milletine ihanet eder, milletin düşmanlarıyla birleşerek milletine karşı çalışır' Bu karakter Cengiz Aytmatov'uın tanımında adı gözkamandır. Bunlar gözkaman gibidir” açıklamasını yaptı.

YILDIRIM, AHISKA TÜRKLERİNİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, dün de Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşlar ve Ahıska Türklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım, Ahıska Türklerine hitaben yaptığı konuşmada, “Bizler kalpleri, gönülleri bir atan insanlarız" diyerek Ahıskalı Türkler ile Anadolu'daki Türklerin mesafeye bakmaksızın her zaman birbirini bulduğunu ifade etti. Yıldırım, Türkiye'nin hem Kırgızistan'da hem de Türkiye'de yaşayan Ahıska Türklerine destek vermeye devam edeceğini belirtti.

"ZARARLI AKIMLARA KARŞI BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"

Türkiye'nin Kırgızistan'a sağladığı bedelsiz sağlık hizmetlerinde Ahıskalı Türklerin öncelikli olduğunu söyleyen Yıldırım, Ahıska Türklerinden eğitim ve siyasette aktif olmalarını istedi. Yıldırım, Ahıska Türklerine zararlı akımlara karşı birlikte hareket etmeleri uyarısında bulunarak, "Türkiye 15 Temmuz'da alçak bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu darbe girişimin arkasında Pensilvanya'da bulunan FETÖ'nün başı bulunuyor. Bu örgüt o gece 251 vatandaşımızı şehit etti, 2 bin 193 vatandaşımızı yaraladı. Büyük bedel ödedik ancak ay yıldızlı bayrağımızı indirtmedik, ezanımızı dindirtmedik, alçaklara hak ettikleri dersi milletimiz verdi. Bu topraklarda bu alçak örgütün faaliyetlerinin yoğun olduğunu biliyoruz. Bunu bütün yönleriyle muhataplarımızla paylaştık. Gerekli tedbirlerin alınması konusundaki hassasiyetimizi de dile getirdik” ifadesini kullandı.

“Bayrağımızı, dinimizi kitabımızı kullanarak alçak emellerine alet etmişlerdir” diyen Yıldırım, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“İstiyoruz ki dostlarımız, kardeşlerimiz aynı bedeli ödemesin. Bu gibi kökleri dışarıda olan hain girişimlere asla prim vermeyin. Bunlara karşı çok tetikte olmanızı özellikle istirham ediyorum. Çocuklarımızın bunlar tarafından zehirlenmesine asla müsamaha göstermeyeceğiz."

Yıldırım ve beraberindeki heyet, Türk iş insanlarının ve Ahıskalıların sorunları dinledi. Daha sonra TBMM Başkanı Yıldırım'a geleneksel Kırgız kıyafeti giydirilerek hediyeler verildi.