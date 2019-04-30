Yıldırımın isabet ettiği çiftçi ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal İnanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan yağmurda tarlasını süren çiftçi Ahmet K. (44), yağmur şiddetini artırınca ıslanmamak için traktöründen inerek bir ağacın altına geçti. Bu sırada yıldırımın isabet ettiği ağacın altında bulunan Ahmet K.'da ağır yaralandı. Ağır yaralanan 7 çocuk babası çiftçi, çevrede bulunan bir başka çiftçi tarafından araçla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çiftçinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Bekir Basmacı