Yıldırım'ın makamına talip çok

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterildikten sonra yeni Meclis Başkanı için seçim sürecine girilecek. Yıldırım'ın, adaylığının açıklanması ile birlikte görevinden istifa edeceği ve en geç yılbaşından sonra da Meclis Başkanlığı seçim sürecinin tamamlanacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta yaptığı görüşme ile birlikte Yıldırım'ın AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterileceği artık kesinleşmiş durumda. Kulislerde, Yıldırım'ın ekibinin İstanbul'da çalışmalara başladığı belirtilirken, AK Parti içinde de yeni Meclis başkanının kim olacağı sorusuna cevap aranıyor. Yıldırım'ın adaylık sürecinde Meclis Başkanlığından istifası konusunda yasal bir mecburiyet bulunmasa da, etik olarak bu görevini sürdürmesine parti içinde sıcak bakılmıyor. Yıldırım'ın da, adaylığı ile birlikte istifa etmesinin daha doğru olduğunu düşündüğü belirtiliyor. Bu kapsamda, Yıldırım'ın adaylığının aralık ortasından sonra açıklanması ve hemen ardından da istifa edeceği kaydediliyor. Yıldırım'ın istifa etmesinden sonra, yenisi seçilinceye kadar, başkanlık görevini en yaşlı Başkanlık Divanı Üyesi yürütecek. Ancak AK Parti kaynakları, aralık ayının sonuna kadar veya en geç yılbaşından hemen sonra yeni Meclis Başkanı için seçimlerin yapılacağını dile getiriyor.

MHP İLE İSTİŞARE EDİLECEK

Kulislerde, Yıldırım'dan boşalacak koltuk için AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve eski bakanlar İsmet Yılmaz ile Nabi Avcı'nın adı geçiyor. Bu isimlerden Bostancı'nın Meclis Başkanı olmasının diğerlerine göre daha yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor. AK Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika dönüşünde, yerel seçimlerde yapılacak işbirliği konusunda görüşeceği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanlığı konusunu da istişare edebileceğini dile getiriyor.

Türkiye Gazetesi