Yıldız futbolcu Bünyamin Balat Süper Lig yolunda

Mesut Özil'in veliahtı olacak

24 yaşında olan Bünyamin Balat, Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. Sol ayağını adeta bir tenisçinin raketini kullandığı gibi kullanan Balat; Mesut Özil'ın hareketlerinin aynısını yaparak bu yolda emin adımlarla ilerliyor. TFF. 3. Lig takımlarından Bayrampaşa'da hücuma dayalı orta saha ve forvet arkası olarak oynayan genç oyuncu, takımının en önemli oyunsusu pozisyonunda görev yapıyor. Ender bulunan sol ayaklı olmasının yanında kaliteli oyun stiliyle de kendinden uzun yıllar bahsettirecek olan genç futbolcunun hedefi önce Süper Lig takımında sonra da A Milli Takımda forma giymek. Oyun zekası olarak ta oyunun durması gerektiği yerde oyunu yavaşlatması, mağlup durumdayken hücum edileceği zaman oluşturmasıyla dikkat çene futbolcu; kontratak futbolunda da oldukça başarı yüzdesiyle de dikkat çekiyor. Birçok özelliğiyle Süper Lig takımlarının radarına giren gurbetçi futbolcu, sezon sonunda en doğru kararı vereceğini şu anda kendisinin de takımlara üzerinde çalıştığını kendine en uygun takımda oymayı hedeflediği belirtildi.

Bünyamit Balat oynayacağı takıma gidecek

Oyuncunun menajerliğini yapan Net Menajerlik ise futbolcusundan oldukça emin bir şekilde ve gelecek teklifler üzerinde fikirbirliği yapacaklarını ifade etti. Bünyamin Balat için gelecek yıl oynayacağı takım ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Başkan Metin Aşar: ”Bünyamin gerçekten özel bir yetenek. Mesut Özil ile benzerlikleri de çok fazla örtüşüyor. Gelecek yıl Süper Lig oyuncuları arasında yerini alacağını umuyorum. Çok başarılı bir kariyeri olacak ve gelecek vadeden bir sporcu. Allah yolunu açık etsin“ şeklindeki açıklamalarıyla konuya ilişkin görüş bildirdi.

