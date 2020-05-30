Yıldız Holding'e ait eserin müzayede geliri sağlık çalışanlarına aktarılacak

Yıldız Holding, Covid-19 salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları yararına düzenlenen ve sanat dünyasını bir araya getiren online müzayedeye destek verdi. Gelirin tamamı İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı'na bağışlanacak müzayede, Artam Antik Müzayede Evi tarafından 30 Mayıs Cumartesi günü online olarak gerçekleştirildi. Holdingin sanat koleksiyonunda yer alan, sanatçı Ekrem Yalçındağ'a ait ‘Kontrastlar' adlı eser online müzayedede 44 bin TL'ye alıcı buldu.

Sağlık çalışanlarının yanındaydı

Yıldız Holding, pandeminin en yoğun yaşandığı dönemde, resmi yardım kuruluşları aracılığıyla Türkiye genelindeki hastanelere gıda destek paketleri de gönderdi. Salgın sürecinin hemen başında Bezmialem Üniversitesi Hastanesi'nde kullanılmak üzere, yoğun bakım monitörü, ultrasonografi cihazı, EKG cihazı, defibrilatör, steteskop laringoskop, video laringoskop gibi tıbbi cihazların yanı sıra hijyen uygulamaları için dezenfektan el antiseptiği, yer yüzey dezenfektanı gibi toplam 3 bin adetlik medikal ürün desteğinde bulundu. Ayrıca pek çok kamu ve üniversite hastanesine ürün gönderimi de gerçekleştirerek sağlık çalışanlarına destek verdi.