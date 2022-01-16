Yıldızların Gecesi - Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu İstanbul'da yapılacak

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörleri İstanbul'da yapılacak özel gece ile onurlandırılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Japonya'da yapılan 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörleri için 'Yıldızların Gecesi - Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu' düzenliyor. 18 Ocak Salı günü İstanbul'da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyona spor, sanat, medya ve iş dünyasından isimler de katılacak. Saat 18.00'de başlayacak özel gece, konukların kırmızı halı geçişi ile başlayacak. Gala yemeğinin ardından koreografik açılış gösterisi gerçekleştirilecek. Daha sonra 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan milli sporcular konuşma yapacak.

Tokyo Kitap Tanıtım video gösteriminin ardından Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Dr. Muharrem Kasapoğlu kürsüde konuşacak. Yıldızların Gecesi - Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu Manga müzik grubunun konseri ile noktalanacak.