'Yılın En Başarılı Çocuk Tiyatrosu' ödülü sahibini buldu

Legend Fashion dergisinin daha önce İngiltere ve Ukrayna'da düzenlediği ''Yılın En Efsaneleri'' ödül töreni, bu yıl Türkiye'de 2'nci kez gerçekleştirildi. Oksana Kuznetsova tarafından düzenlenen ve sunuculuğu Bahar Erensayın ile Tayyar Işıksaçan'ın üstlendiği gecede ‘Yılın En Başarılı Çocuk Tiyatrosu' Ödülünün Sahibi İlyas Çağlayan oldu.

Ödullerine bir yenisini ekleyen Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi Eğitmeni İlyas Çağlayan, “9. Yılımızı kutladığımız bu senede böylesine anlamlı bir ödülü almak gurur verici. Bu Ödülümüzü dünyada zulme maruz kalan tüm kadınlarımız için alıyoruz. Müthiş bir gece bir çok dostumuzu görme fırsatı bulurken harika defileleri de izleme şansını yakaladık. Geceyi organize eden Sevgili Oksana Kuznetsova'ya bu gece için ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gecede, Murat Serezli, İlyas Salman, Serpil Tamur, Uğur Arslan, Alara Aydilge, Ferah Zeydan, Ozan Koçer, Güvenç Kurtar, Mevzunetv imtiyaz sahibi Kadir Balık gibi birçok ünlü isim ödül aldı.

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