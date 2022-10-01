Yılın En Efsaneleri Ödülleri, sahiplerini buldu

Legend Fashion dergisinin daha önce İngiltere ve Ukrayna'da düzenlediği ''Yılın En Efsaneleri'' ödül töreni, bu yıl Türkiye'de 2'nci kez gerçekleştirildi. Ödüller, yapılan oylamalar sonrası sahiplerini buldu. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı ödül töreninde "Yılın En İyi Moderatörü" ödülünü TGRT Haber sunucusu Alper Altun, “Yılın En Efsane Fotoğrafçısı” ödülünü ise Burak Yıldırım aldı. Organizasyonda sağlıktan sosyal medyaya müzikten tekstile kadar birçok alanda başarı gösteren isimlere ödülleri takdim edildi.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam

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