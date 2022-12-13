'Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Kadın Haber Spikeri' ödülünü Meltem Günay aldı

Legend Fashion dergisinin daha önce İngiltere ve Ukrayna'da düzenlediği ''Yılın Efsane Starları” ödül töreni bu yıl Türkiye'de 3'üncü kez gerçekleştirildi. Dün akşam gerçekleşen ödül törenine medya ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Ödüller, yapılan oylamalar sonrası sahiplerini buldu. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı ödül töreninde gündüz kuşağı haberleri kategorisinde "Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Kadın Haber Spikeri” ödülünü TGRT Haberin başarılı sunucusu Meltem Günay aldı. Organizasyonda sağlıktan sosyal medyaya, müzikten sosyal sorumluk projelerine kadar birçok alanda başarı gösteren isimlere ödülleri takdim edildi.

“Emeğin ödülle taçlandırılması son derece gurur ve onur verici”

Ödülü tüm ekip arkadaşları adına aldığını belirten Meltem Günay, “Ödül almak ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk ama habercilik bir ekip işi. Burada ödülü alan benim ama asla kendi adıma almıyorum. Tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Bu onların da gururu aynı zamanda. Onur verici bir şey. Emeğin ödülle taçlandırılması son derece gurur ve onur verici. Meslek hayatımda 25 yıl geride kaldı. Şimdi dönüp baktığımda ‘bunun sırrı nedir' diye sorulduğunda herhalde verebileceğim tek cevap, 'işini çok sevmek ve çok çalışmak'“ dedi.

Enes Şamil Gönenç - Halit Arslan - Sevgi Canpolat



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