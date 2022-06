Yılın 'En İyi Haber Ajansı' ödülü İHA'ya

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından 9'uncusu düzenlenen Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Üniversite öğrencilerinin oylamaları ile seçilen medya duayenlerine, gerçekleştirilen tören ile birlikte ödülleri takdim edildi. Üniversitenin Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda düzenlenen ödül törenine birçok sanat, futbol ve medya camiasından katılım sağlanırken, öğrenciler sektör duayenleri ile bir araya gelme şansı yakaladı. Başarılı sunucu Hilal Ergenekon'un sunduğu ödül töreninde Yaşam Boyu Onur Ödülü Orhan Gencebay'a, En İyi Yönetmen Ali Eşitmez'e, Onur Ödülü Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a verilirken, En İyi Haber Ajansı ödülü ise İhlas Haber Ajansı olarak seçildi. 50 kategoride ödüllerin dağıtımı ise Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin ve üniversite öğretim görevlileri tarafından gerçekleşti.

İHA'nın haber noktasında her yerde olduğunu ifade eden Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli, “İhlas Haber Ajansı gerçekten de her yerde. Savaşta, barışta, sanatta, bilimde, irfanda yani ihtiyaç duyduğumuz her noktada. Bununla birlikte çok iyi bir ekibe sahip. Profesyonel hareket ediyor her zaman insanların, mazlumun yanında. O doğrultuda öğrencilerimizin de adaylar içerisinde İHA'yı seçmesini haklı buluyorum” şeklinde görüşlerini belirtti.

“Duyduğunuz güvene layık olmaya devam edeceğiz”

En İyi Haber Ajansı Ödülü kurum adına Kurumsal Haber Koordinatörü Mehmet Tekin'e takdim edildi. Mehmet Tekin oylar dolayısıyla gençlere ve üniversiteye teşekkür ederek, “Sadece ülkemizde değil tüm dünyada doğru ve güvenilir haberciliğin merkezi olan ajansımız harcadığımız emeğimize ve duyduğunuz güvenlerinize layık olmaya devam edecektir” diyerek ödülü teslim aldı.