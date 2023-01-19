Yılın en iyi internet radyosu ödülü Radyo Başakşehir'in

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri, gala gecesi ile sahiplerini buldu. Radyo Başakşehir, “yılın en iyi internet radyosu” ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde medya, sanat, iş ve cemiyet dünyasından pek çok isim bir araya geldi.

Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir, bir kez daha “yılın en iyi internet radyosu” ödülünün sahibi oldu. 13 Şubat 2020 tarihinde kurulan Radyo Başakşehir, üçüncü yılında dördüncü kez yılın en iyisi seçildi. 2022 yılında 60 farklı program, 2 bin canlı yayın ve 800 konuk ile Türkiye'nin en kapsamlı internet radyosu olan Radyo Başakşehir, ulaşılması güç başarısı ile yılın en iyisi seçildi.

“Yılın en iyi internet radyosu” ödülünü, Başakşehir Belediyesi Basın Danışmanı, Radyo Başakşehir Genel Yayın Yönetmeni Necip Fazıl Ergüt aldı.

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