Yılın ilk 5 ayında İstanbul'dan uçan yolcu sayısı arttı

Pandeminin etkisinin azalmasıyla dünyada olduğu gibi Türkiye'de seyahat kısıtlamaları kalktı. Kısıtlamaların kalkmasıyla uçak ile seyahat eden yolcu sayısı arttı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, yılın ilk 5 ayında 32 milyon 576 bin 9 kişinin seyahat ettiği İstanbul'daki havalimanlarını kullanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 16 milyon 559 bin 262 arttı.

İstanbul Havalimanı'nı bu yılın ilk 5 ayında 21 milyon 545 bin 910 yolcu kullandı. Bu yolculardan 5 milyon 530 bin 807'si iç, 16 milyon 15 bin 103'ü ise dış hatlardan seyahat etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, bu yıl ocak-mayıs döneminde iç hatlarda 5 milyon 609 bin 578, dış hatlarda ise 5 milyon 420 bin 521 yolcu seyahat etti.

Uçuş sayılarında artış

İstanbul Havalimanı'nda yılın ilk 5 aylık döneminde iç hatlarda 39 bin 407, dış hatlarda 111 bin 921 sefer düzenlendi. Geçen yılın ilk 5 ayında 80 bin 721 seferin yapıldığı havalimanında bu senenin aynı döneminde 70 bin 607 uçuş artışı görüldü. Geçen yıla göre uçuşların yüzde 87 arttığı hesaplandı.

Yılın ilk 5 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 38 bin 758 iç, 38 bin 891 de dış hat seferi yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde havalimanından toplam 53 bin 194 uçuş gerçekleştirilmişti. Bu yılın ilk 5 ayında geçen senenin aynı dönemine göre 24 bin 455 sefer artışı görüldü.