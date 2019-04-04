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Yılın ilk çeyreğinde ihracatta tarihi rekor!

Yılın ilk çeyreğinde ihracatta tarihi rekor!
Yılın ilk çeyreğinde ihracatta tarihi rekor!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart ayında ihracatımız yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir."

"Mart ayında ithalatımız, yüzde 17,81 azalışla 18 milyar 299 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir"

"2018 yılının Mart ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 73,0 iken öngördüğümüz şekilde bu yıl Mart ayında yüzde 89,3'e yükselmiştir (GTS'ye göre.)"

"2018 yılının ilk 3 ayındaki yüzde 67,1 olan karşılama oranı 2019 yılının ilk 3 ayında yüzde 88,2'e yükselmiştir."

"2019 yılının ilk 3 ayında ihracatımız yüzde 3,34 artış göstermiş; ithalatımız ise yüzde 21,46 oranında azalmıştır."

"Mart ayında dış ticaret açığımız yüzde 67,3 düşüşle 1 Milyar 966 milyon dolara inmiştir"

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