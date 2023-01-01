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Yılın ilk günü İstanbul'da yollar bomboş

Yılın ilk günü İstanbul'da yollar bomboş
Yılın ilk günü İstanbul'da yollar bomboş

 İstanbul'da 2023 yılının ilk gününde yollar boş kaldı. İBB trafik verilerine göre yoğunluk yüzde 4 olarak ölçüldü.

Türkiye 2023 yılına "Merhaba" dedi. Yeni yılın Pazar gününe denk gelmesi de göz önüne alındığında İstanbul'da görmeye alışık olduğumuz yoğun trafik görüntüsü 2023 yılının ilk gününde neredeyse yok gibiydi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, sabah saatleri itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 6 olarak ölçüldü. Anadolu Yakasında ise yoğunluk oranı yüzde 11.

Ahmet Emin Şentürk - Onur Hamzaoğlu
 

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