Yılın son derbisi!

Kadıköy'de bu akşam tarihi gecelerden biri yaşanacak, 2019'un son derbisi nefesleri kesecek. Derbi mücadelesinde evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe iç saha avantajını sürdürmek istiyor. Bu sezon geride kalan 15 müsabakada 25 puan toplayan sarı-lacivertliler ligin ilk yarısındaki son derbiyi kazanmanın peşinde. 2019 yılının son derbi maçında Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta da hedef 3 puan. Başakşehir'in başında Fenerbahçe ile oynadığı 12 maçta 4 mağlubiyet alan Avcı, Kadıköy deplasmanında çıktığı son 3 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Avcı, Beşiktaş'la ilk Kadıköy deplasmanında da seriyi sürdürmek istiyor. İşte mücadeleye dair tüm gelişmeler...

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Zanka, Dirar, Gustavo, Emre Belözoğlu Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Vedat Muriç.

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Rebocho Atiba, Elneny, Diaby, Adem Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz.

350 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü var

İki takım bugüne kadar 350 kez karşı karşıya gelirken bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 130-127 üstünlüğü bulunuyor. 93 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Kadıköy deplasmanındaki son galibiyetini 2004-2005 yılında kaleye Pancu'nun geçtiği mücadelede 4-3'le elde ederken, bu tarihten sonra çıktığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Lig ve kupa karşılaşmalarında rakibiyle deplasmanda 18 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, bu maçlarda 7 beraberlik alırken 11 kez de mağlup oldu. Bu mağlubiyetlerden birisi de, 2017-2018 sezonunda oynanan kupa maçı. Beşiktaş bu mücadeleye çıkmadığı için 3-0 hükmen kaybetmişti.

Abdullah Avcı 3 maçtır deplasmanda kaybetmiyor

Beşiktaş'a gelmeden önce 4 sezon boyunca Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı, bu süreçte Fenerbahçe ile lig ve kupada 12 kez karşı karşıya geldi. Avcı, Fenerbahçe'ye karşı 4 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kadıköy deplasmanında Başakşehir'le 6 kez boy gösteren Avcı, bu maçlarda ise 3 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Avcı, Kadıköy deplasmanındaki son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.