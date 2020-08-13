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Yılkı atları şehre indi, sürücüler şaşkına döndü

Yılkı atları şehre indi, sürücüler şaşkına döndü
Yılkı atları şehre indi, sürücüler şaşkına döndü

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkında yaşayan ve şehrin simgesi haline gelen yılkı atları kent merkezine inerken, atları gören Manisalılar şaşkına döndü.

Yılkı atları şehre indi, sürücüler şaşkına döndü - Tıkla İzle

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda yaban hayatı süren yılkı atları, İzmir-Manisa yolu organize sanayi bölgesi kavşağında görülmeye başlandı. Kent merkezine inerek refüjde otlanan yılkı atları, ilginç görüntüler oluşturdu. Kent merkezinde yılkı atlarını gören sürücüler şaşkına döndü. Bazı sürücüler ise otomobillerini durdurarak hayranlıkla atları izledi. Kış aylarında Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, belediyeler ve hayvanseverlerin yem takviyesi yaparak besleği yılkı atları, Türkiye'nin farklı noktalarından doğa severler tarafından ziyaret ediliyor.

Yılkı atlarını ilk kez gördüğünü dile getiren Manisalı vatandaşlardan Hakan Çokgör, atların şehre indiğini görünce çok şaşırdığını ve çok beğendiğini dile getirdi.

Ersan Erdoğan
 

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