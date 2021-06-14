Yılkı atları tüm güzellikleriyle drone ile havadan görüntülendi

Emirdağ ilçesinin sembollerinden biri haline gelen yılkı (tabiatta serbest dolaşan, yabani) atlar yüksek rakımlı noktalarda boy göstermeye başladı.

Sürüler halinde dolaştıkları gözlenen yılkı atları drone ile İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde yılkı atlarının sakinlikleri dikkatlerden kaçmadı. Yılkı atlarının bir zamanlar yöre halkının yaşlanan, hizmetini tamamlayan ve dağa salınan atlar birbirleri ile çiftleşerek çoğalıp ve yabanileştikleri biliniyor.

Yılkı atları, 10-12 attan oluşan öğrekler (gruplar) halinde dolaşıyor. Her öğreğin bir lider atı olurken, Emirdag'larında yüzlerce yılkı atı yaşıyor. Yılkı atlarının öğrekler halinde yaşamalarının nedeni ise kışın zor şartlarda kendilerine saldırmak isteyen kurtlarla bu şekilde mücadele etmeleri olarak gösteriliyor. Uzaktan seyredilebilen yılkı atlarının en dikkat çekici özellikleri ise kendilerine 50 metre fazla yaklaşıldığında ürküp grup halinde kaçmaları.

Drone ile havadan görüntülenen yılkı atlarının güzelliklerini görenler ise dönüp bir daha bakıyor.

Onur Dal

