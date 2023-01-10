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Yılkı atlarının havadan çekilen görüntüsü görenleri mest etti

Yılkı atlarının havadan çekilen görüntüsü görenleri mest etti
Yılkı atlarının havadan çekilen görüntüsü görenleri mest etti

Ürkeklikleri ile bilinen yılkı atlarının dron ile havadan çekilen görüntüleri görenleri mest ederken, atların sürü halinde dolaşmaları ve yavrularını bir an olsun bile yalnız bırakmadıkları da dikkatlerden kaçmadı.

Yılkı atlarının havadan çekilen görüntüsü görenleri mest etti - Tıkla İzle

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Yellibel Yaylası'ndaki yılkı atları doğal yaşam ortamlarında dron ile havadan görüntülendi. Ürkeklikleri ile bilinen ve yaylanın adeta sembollerinden birisi haline gelen yılkı atlarının sürü halindeki görüntüsü görenleri mest ederken, atların sürekli hareket halinde olmaları ise bir başka dikkat çekici konu oldu. Atların yavrularını sürekli yanlarında olması görenleri gülümsetti.

Onur Dal

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